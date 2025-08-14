Coltellata alla moglie: sfiorata tragedia di ferragosto a Napoli L'uomo non era mai stato denunciato dalla donna, nonostante anni di vessazioni

I carabinieri del nucleo operativo e della Pmz di Napoli Stella lo hanno arrestato che era ancora in casa, agitato e verosimilmente ubriaco.

52 anni, incensurato, non era mai stato denunciato dalla moglie, nonostante anni di vessazioni.

L’ultima pochi minuti prima, quando l’uomo senza motivi apparenti aveva colpito la donna con un coltello a scatto, provocandole una ferita profonda al braccio sinistro.

L’arma è stata sequestrata, sulla lama ancora evidenti macchie di sangue. In casa anche una pistola a salve senza tappo rosso.

Il 52enne, dopo un vivo tentativo di resistenza, è stato portato in camera di sicurezza. Il suo arresto per maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate è stato convalidato.