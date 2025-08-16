Rapinatore tradito da una tigre: ecco cosa è successo I carabinieri fermano un 44enne di Villaricca

I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 44enne di Villaricca già noto le forze dell'ordine.

È ritenuto gravemente indiziato di due rapine commesse il 29 e il 31 luglio scorsi. La prima in un bar in via Marchesella, nel comune di Giugliano. Armato di pistola, avrebbe sottratto al titolare la somma di 30 €.

La seconda in un bar di Villaricca, con le stesse modalità e identico bottino. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano hanno rintracciato il rapinatore dopo aver analizzato le immagini di videosorveglianza installate in zona e raccolto le testimonianze dei presenti.

Determinante per il suo riconoscimento, un vistoso tatuaggio sull'avambraccio destro, raffigurante una tigre, chiaramente visibile dalle telecamere. Il 44enne è ora in carcere.