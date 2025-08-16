Cadavere trovato in un appartamento: si indaga Forse l'uomo è stato accoltellato

Un uomo di 65 anni è stato trovato senza vita questa mattina in un appartamento di via Santo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del commissariato di Castellammare di Stabia, allertati dagli operatori del 118.

La polizia scientifica è al lavoro per i rilievi e per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti al decesso. Da una prima ricostruzione, l’uomo potrebbe essere stato accoltellato, ma le cause della morte restano al momento da chiarire.

Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili a definire il quadro e non escludono alcuna pista.