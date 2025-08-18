Casco no, droga si: pusher arrestato dai carabinieri Le manette ai polsi di un 31enne cubano

Guidare senza casco, oltre che vietato dal codice della strada, è pure rischioso. Lo è ancora di più se in tasca nascondi 2 bustine di marijuana, 3 di crack e incroci sul tuo percorso una pattuglia dei carabinieri.

Lo ha scoperto a proprie spese, un cubano incensurato di 31 anni, da tempo residente a San Giorgio a Cremano.

I carabinieri della stazione locale lo hanno notato in sella al suo scooter e, vista la mancanza del casco, l'hanno fermato per un controllo.

Il 31enne è particolarmente agitato e, scopriranno i militari, non solo per il casco e la totale mancanza di patente e assicurazione. La fonte di stress è nelle sue tasche: droga già dosata, pronta per essere smerciata.

I carabinieri se ne rendono conto e dopo aver trovato gli stupefacenti, perquisiscono anche la sua abitazione.

Lì scoprono altri 40 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

Il cubano è finito in manette ed è ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.