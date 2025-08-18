Scorribande di auto e moto davanti allo stadio Maradona: i residenti insorgono A sollevare la questione Daniele Polge, a cui si sono uniti comitati e associazioni

Mario Pepe

Risolvere subito le problematiche del piazzale di via Giambattista Marino: a chiederlo i residenti di Fuorigrotta dopo l’ultimo episodio, che rappresenta il culmine di una situazione che va avanti da tempo, nella notte tra sabato e domenica quando al Largo Azzurri d’Italia, una Fiat Panda e una Renault Twingo, guidate da due giovani ragazze neopatentate, sono venute in collisione: gli occupanti delle due vetture, in totale cinque, in conseguenza dell’impatto, sono rimasti feriti e sul posto sono intervenute due ambulanze che hanno trasportato le persone coinvolte nello scontro in ospedale. A sollevare la questione Daniele Polge, a cui si sono uniti comitati e associazioni.

Le gare notturne tra auto e moto sono diventate una routine con scooter che impennano e auto che corrono ad alta velocità nel piazzale di via Giambattista Marino lato Distinti-denunciano.

Le criticità sono evidenti ma potrebbero essere evitate con degli interventi mirati. I comitati “Vivere Fuorigrotta” e l’associazione “Napoli Città 30” che si occupa di sicurezza stradale, sono convinti che una soluzione sia possibile. «In un incontro avuto in precedenza con l’assessore Edoardo Cosenza abbiamo posto il problema, ora è tempo di correre ai ripari prima che ci scappi il morto» aggiunge Polge.