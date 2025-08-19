Due detenuti evadono dal carcere di Poggioreale: uno fermato all'alba

Entrambi stranieri avrebbero praticato un foro in una parete

Napoli.  

Due detenuti stranieri sono evasi la scorsa notte dal carcere di Poggioreale a Napoli. Uno sarebbe già stato rintracciato e bloccato.

Si tratta di un algerino e di un siriano, entrambi detenuti in regime di media sicurezza. Sul posto si è recata il provveditore delle carceri campane Lucia Castellano per coordinare le operazioni.
Immediato l'allarme. La polizia penitenziaria, con le altre forze dell'ordine, già dalle prime ore di oggi è alla ricerca dei fuggitivi.

All'alba uno dei detenuti è stato arrestato. Secondo una prima ricostruzione per evadere dalla struttura detentiva avrebbero praticato un foro in una parete.

IN AGGIORNAMENTO

