Ispettore ucciso a Melito, fermato il figliastro. Il cordoglio del Questore Tensioni e dissapori tra Luongo e il 21enne figlio della compagna

Un dramma familiare si è trasformato in tragedia a Melito, in provincia di Napoli. Ciro Luongo, 58 anni, ispettore di polizia in servizio al commissariato di Giugliano, è stato ucciso ieri a coltellate nella sua abitazione in viale delle Margherite. L’aggressore sarebbe Roberto Marchese, 21 anni, figlio della compagna della vittima, già fermato dopo poche ore di fuga. Le indagini, coordinate dalla procura di Napoli Nord, stanno ora ricostruendo la dinamica del delitto e i possibili motivi alla base del gesto.

E' atteso a breve un provvedimento giudiziario.Al momento del ferimento mortale, avvenuto nell'abitazione dell'agente in via delle Margherite a Melito, vi erano la vittima, la donna, il 21enne e il figlio minorenne della coppia. Ancora non sono stati resi noti i particolari di quanto avvenuto e non è chiaro se ci sia stata una discussione oppure se i rapporti tra la vittima e il ragazzo fossero già tesi da tempo. Luongo, 58enne in servizio presso il commissariato di Giugliano in Campania, è stato accoltellato e per lui non c'è stato nulla da fare all'arrivo dei soccorsi.

La lite nel pomeriggio, poi la fuga

La lite sarebbe scoppiata nel tardo pomeriggio, degenerando rapidamente in un'aggressione violenta. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe colpito più volte Luongo, incluso un fendente al torace, prima di darsi alla fuga. A chiamare i soccorsi è stata la compagna della vittima, presente durante l’alterco insieme a un figlio minorenne della coppia.

Marchese ha un precedente per resistenza a pubblico ufficiale, ma al momento non è ancora chiaro se tra lui e Luongo esistessero tensioni pregresse o se l’omicidio sia scaturito dall’ennesimo litigio. La domanda che resta è se si sia trattato di un raptus o dell’esplosione di un conflitto a lungo covato.

Il cordoglio del Questore Agricola

Intanto, il questore di Napoli, Maurizio Agricola, ha espresso in una nota "profondo cordoglio per la drammatica scomparsa del vice ispettore Luongo", a nome suo e di "di tutti gli uomini e le donne della polizia di Stato di Napoli e provincia". "In questo momento di grande dolore ci stringiamo ai familiari e ai colleghi del Commissariato di Giugliano-Villaricca", ha aggiunto.