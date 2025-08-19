Corruzione al Comune di Sorrento: torna in carcere "Lello il sensitivo"

Raffaele Guida, conosciuto come "Lello il sensitivo", torna in carcere. Con lui anche altri 6 indagati coinvolti nell'inchiesta per corruzione e appalti truccati al Comune di Sorrento.
La Procura di Torre Annunziata ha chiesto e ottenuto nuovamente dal gip la misura cautelare dopo gli interrogatori preventivi. Per i giudici c'è il rischio di reiterazione del reato. Misura cautelare invece non disposta per un ottavo indagato.
A fine luglio il Riesame aveva annullato le misure, ora ripristinate dal giudice per le indagini preliminari.
"Lello il sensitivo", secondo l'accusa, era il fiduciario del sindaco Massimo Coppola con gli imprenditori che versavano tangenti in cambio di appalti.