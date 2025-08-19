Soccavo e rione Traiano ai raggi X: arresto, denunce e sequestro di droga L'operazione dei carabinieri

Un 22enne di Soccavo, dovrà rispondere di detenzione di armi clandestine e ricettazione. I carabinieri della stazione Rione Traiano lo hanno sorpreso questa notte, fuori dall’abitazione dove sta scontando la detenzione domiciliare. Addosso una beretta calibro 7,65 risultata provento di un furto commesso a Latina.



Nella sua abitazione un’altra pistola, con matricola abrasa e un ordigno artigianale di 400 grammi circa. Il 22enne è finito in manette ed è ora in carcere, in attesa di giudizio.

Poche ore prima, nel corso di un servizio straordinario proprio nel quartiere Soccavo, i militari della compagnia di Bagnoli hanno denunciato 4 persone per furto di energia elettrica. I contatori delle loro abitazioni erano collegati alla rete elettrica senza che il contatore potesse monitorare i consumi.

2 le persone denunciate per violazione di sigilli perché sorprese all’interno di un locale utilizzato come piazza di spaccio, già sequestrato dai carabinieri qualche giorno fa.



Stessa sorte per 2 detenuti ai domiciliari, sorpresi in strada nonostante la misura restrittiva. Durante le perquisizioni eseguite anche nelle aree comuni del rione Traiano, i carabinieri hanno sequestrato complessivamente 250 grammi di marijuana, 40 di cocaina e 93 di hashish. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.