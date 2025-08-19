Soccavo: arrestato 22enne ai domiciliari sorpreso con pistola rubata Trovata un'altra pistola e droga

Controlli serrati dei Carabinieri nel quartiere di Soccavo e al Rione Traiano hanno portato all’arresto di un 22enne già sottoposto alla detenzione domiciliare. Il giovane, identificato come A.P., è stato sorpreso questa notte fuori dalla propria abitazione mentre portava con sé una pistola Beretta calibro 7,65, risultata rubata a Latina.

Perquisizione in casa: trovata un’altra pistola e un ordigno

La successiva perquisizione domiciliare ha portato a un ulteriore ritrovamento: un’arma con matricola abrasa e un ordigno artigianale del peso di circa 400 grammi. Il ragazzo è stato immediatamente arrestato e trasferito in carcere, in attesa di giudizio. Le accuse a suo carico sono di detenzione di armi clandestine e ricettazione.

Blitz dei Carabinieri: denunce e sequestri

L’operazione rientra in una serie di controlli straordinari disposti nel quartiere. Nelle stesse ore, i militari della compagnia di Bagnoli hanno denunciato quattro persone per furto di energia elettrica, con i contatori delle abitazioni manomessi e collegati illegalmente alla rete.

Altre due persone sono state denunciate per violazione di sigilli, trovate all’interno di un locale sequestrato pochi giorni fa e già utilizzato come piazza di spaccio. Infine, altri due soggetti sottoposti ai domiciliari sono stati sorpresi in strada, nonostante la misura restrittiva.

Sequestrati droga e sostanze stupefacenti

Durante le perquisizioni, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente 250 grammi di marijuana, 40 grammi di cocaina e 93 grammi di hashish.

Controlli ancora in corso

Le forze dell’ordine hanno annunciato che i controlli proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di contrastare la criminalità diffusa e le attività illecite nei quartieri di Soccavo e Rione Traiano.