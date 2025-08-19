Napoli, dovrà scontare oltre 5 anni di reclusione: arrestato dalla polizia Provvedimento di determinazione di pene concorrenti a carico di un 70enne

La polizia ha arrestato un 70enne residente a Giugliano in Campania in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Gli agenti del commissariato San Paolo, hanno controllato un’auto con a bordo un uomo. Dagli accertamenti eseguiti, i poliziotti hanno accertato che l'uomo era destinatario del provvedimento, emesso nello scorso mese di aprile dalla procura generale della repubblica presso la corte d’appello di Napoli ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, dovrà espiare la pena di 5 anni e 8 mesi di reclusione per ricettazione e truffa, reati commessi a Poggiomarino e Napoli nel 2010 e nel 2015.