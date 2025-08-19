Orrore a Mappatella Beach: trovato cadavere di un giovane a riva

E’ di un algerino 28enne il cadavere trovato questa mattina sulla spiaggia di Mappatella Beach, sul Lungomare di Napoli. A far scattare l’allarme alcune persone che hanno notato il corpo esanime a pochi metri dalla riva.
Sul posto sono intervenuti i poliziotti, che hanno avviato le indagini: da un primo esame esterno il cadavere non presentava segni di violenza.
Gli agenti hanno identificato la vittima: si tratta di un 28enne algerino. La Procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.