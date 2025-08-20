Inseguimento in moto a Scampia: 21enne arrestato dalla Polizia Cade a via Liguria dove viene fermato

Nella giornata di ieri, un giovane di 21 anni è stato arrestato a Napoli dopo aver tentato di sfuggire a un controllo di Polizia. Il ragazzo, notato a bordo di una moto di grossa cilindrata in via Labriola, non si è fermato all’alt imposto dagli agenti, dando il via a un pericoloso inseguimento.

Le manovre pericolose e la caduta in via della Liguria

Durante la fuga, il giovane ha effettuato diverse manovre pericolose per la circolazione stradale, mettendo a rischio non solo la sua incolumità ma anche quella degli altri automobilisti. L’inseguimento si è concluso in via della Liguria, dove il ragazzo ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra.

L’intervento del Commissariato di Scampia

Gli agenti del Commissariato Scampia, giunti sul posto in supporto, sono riusciti con non poca fatica a bloccarlo. Al momento del fermo, il giovane è stato trovato in possesso di uno sfollagente telescopico e di una pinza, strumenti considerati potenzialmente pericolosi.

Le contestazioni e l’arresto

Il 21enne è stato arrestato e denunciato. A suo carico sono state inoltre contestate tre violazioni del Codice della Strada:

guida senza patente, mancanza della revisione periodica del mezzo e assenza della copertura assicurativa.