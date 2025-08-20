Sorpreso a spacciare in strada all'Arenaccia: arrestato 56enne Trovato con 9 dosi di cocaina

Poche ore fa, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 56 anni, sorpreso a spacciare in strada nel quartiere Vasto-Arenaccia a Napoli. L’operazione rientra nei controlli di routine sul territorio, mirati a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti.

Lo scambio sospetto in via Pietro Colletta

Gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia hanno notato un uomo a bordo di uno scooter in via Pietro Colletta mentre cedeva un involucro a un’altra persona in cambio di una banconota. Alla vista della pattuglia, i due hanno tentato la fuga in direzioni opposte.

La perquisizione: cocaina e denaro in contanti

Dopo un breve inseguimento, i poliziotti sono riusciti a bloccare il 56enne. Addosso all’uomo sono stati trovati, 9 involucri di cocaina, pronti per essere ceduti e 160 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

L’acquirente, invece, è riuscito a dileguarsi.

L’arresto e le accuse

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini proseguiranno per ricostruire i dettagli della sua attività e risalire a eventuali complici o fornitori.