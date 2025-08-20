Non si ferma all'alt per sfuggire ad un controllo: raggiunto e arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 37enne napoletano

La polizia ha arrestato un 37enne napoletano, con precedenti per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Lo stesso è stato anche denunciato per ricettazione e riciclaggio.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cesare Rosaroll, hanno intimato l’alt ad una coppia a bordo di un motoveicolo il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un breve inseguimento, nel corso del quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale finché i due soggetti non sono stati raggiunti in piazza Sant’Anna a Capuana, in quei frangenti, l’uomo ha investito uno degli operatori, ma è stato bloccato dopo una colluttazione.

Inoltre, a seguito degli accertamenti effettuati gli operatori hanno accertato che lo scooter in uso all’uomo era provento di furto e sullo stesso era stata apposta una targa di un altro motoveicolo.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre la donna è stata sanzionata amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovata in possesso di 2,40 grammi di hashish e 2,88 grammi di marijuana.