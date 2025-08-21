Un ordigno e oltre mezzo chilo di droga: arrestato In manette un 50enne dei Camaldoli

I carabinieri del nucleo operativo e pmz del Vomero hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e di esplosivi un 50enne dei Camaldoli, già noto alle forze dell’ordine.

Fermato durante un posto di controllo, nascondeva nelle tasche 13 grammi di hashish. Nella sua abitazione altri 580 grammi della stessa sostanza, 23 di cocaina, 3 piante di marijuana e un ordigno esplosivo. Oltre 1 chilo di polvere pirica, capace di far saltare in aria un furgone.

Nel bilancio anche uno scooter con targa polacca ritenuto provento di un furto e 535 euro in contanti.

Scoglio è finito in manette ed è ora in carcere, in attesa di giudizio.