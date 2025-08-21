24enne ferito da colpo di pistola a Fuorigrotta: indagini in corso Ferito da uno sconosciuto

Un ragazzo di 24 anni è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco nella notte tra il 20 e il 21 agosto 2025 a Napoli, nel quartiere di Fuorigrotta. Il giovane si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo con una ferita al braccio.

La ricostruzione del 24enne

Secondo quanto raccontato agli investigatori, il giovane si trovava a piedi in via Leopardi, quando sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto a bordo di uno scooter. Tra i due sarebbe nata una lite per futili motivi, degenerata con l’esplosione di un colpo di pistola.

Condizioni di salute

Il 24enne, che risulta avere precedenti legati alla droga, è attualmente ricoverato. Dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, ma non si trova in pericolo di vita.

Indagini della polizia

La polizia di Napoli ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’episodio e verificare la veridicità del racconto del giovane. Gli investigatori stanno analizzando le telecamere di sorveglianza presenti in zona e raccogliendo testimonianze utili a ricostruire quanto accaduto.