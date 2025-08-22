Fermati ad un controllo: uno dei due aveva 19 involucri di droga negli slip La scoperta della polizia locale ad Afragola

La Polizia Locale della Città di Afragola diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio

Piricelli, ha dato continuità alle attività svolte nelle settimane precedenti finalizzate a prevenire i

fenomeni legati alla Terra dei Fuochi, furti, reati predatori e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli

Agenti durante le fasi di controllo in Piazza Gianturco hanno notato un ciclomotore con due persone

a bordo che con fare sospetto transitava in zona. Dopo poco gli stessi si sono fermati nei pressi di un

distributore automatico di bevande ubicato in zona. Gli Agenti immediatamente li hanno fermati per

un controllo di routine ed hanno intimato agli stessi di declinare le proprie generalità. Uno dei due

soggetti inizialmente ha iniziato ad opporre resistenza, senza fortuna. Dalle attività poste in essere è

stato accertato che uno dei due aveva nascosti negli slip n.19 involuvri contenenti sostanze

stupefacenti e denaro contante per 330,00 Euro. I due venivano posti in stato di fermo e condotti

presso il Comando di Polizia Locale per gli atti consequenziali.