Violenta lite in famiglia, minaccia il fratello per soldi: arrestato 40enne Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia ed estorsione

La polizia ha arrestato un 40enne napoletano, con precedenti, per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Gli agenti del commissariato Secondigliano, sono intervenuti per la segnalazione di una lite in famiglia.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, hanno trovato un uomo, in evidente stato di agitazione, che aveva minacciato suo fratello, pertanto, gli operatori lo hanno bloccato, accertando che lo stesso, come già avvenuto in altre occasioni, aveva maltrattato il familiare al fine di estorcergli del denaro. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.