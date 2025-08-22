Napoli, via Ruoppolo: tronco d'albero si spezza in due Capodanno: "Oramai è una strage"

"Preoccupazione mista a rabbia sono i sentimenti che serpeggiano tra i residenti, osservando le condizioni di degrado nelle quali versa il poco verde pubblico presente nell'ambito della municipalità collinare, che comprende i quartieri del Vomero e dell'Arenella, dove risiedono circa 120mila napoletani.

Rimanendo in ambito comunale, tale degrado riguarda non solo i parchi pubblici ma anche le alberature stradali.

Oggi l'ennesimo grave episodio in via Ruoppolo, nei pressi di uno dei due ingressi al parco comunale Mascagna, a pochi passi da piazza degli Artisti, dove ieri si è registrata la caduta di due rami dell'albero monumentale, finiti al di fuori dell'aiuola di recente ampliata, suscitando veementi polemiche. Il tronco di un albero si è letteralmente spaccato in due, presumibilmente a causa del peso di un grosso ramo.

Albero che, come tutti gli altri in zona, avrebbe dovuto essere oggetto delle ordinarie attività manutentive, a partire dalla potatura, cosa, vista l'ampiezza della chioma, si presume che non venga effettuata da tempo".

A intervenire ancora una volta sui gravi problemi del verde comunale nell'ambito della municipalità collinare è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero, che ha anche promosso una petizione, che ha toccato ben 843 sottoscrizioni, per chiedere le dimissioni dell'assessore comunale al verde, Santagada, che anche sui gravi episodi che stanno interessando in questi giorni le alberature stradali della collina vomerese, continua a rimanere in silenzio.

"Ma non è una novità - sottolinea Capodanno -. Oramai la caduta di rami se non d'interi alberi è diventata una costante sulla collina vomerese

. Alla luce anche di quest'ultimo evento ritengo che gli uffici competenti dovrebbero estendere, con l'urgenza del caso, le indagini, a partire da tutti gli alberi presenti in via Ruoppolo, per verificare se ci sono altre alberature che manifestano problemi che potrebbero determinare conseguenze come quella che si è verificata oggi, anche al fine di evitare la possibilità che si possano verificare tragedie che sulla collina vomerese, in passato, si sono già vissute. Il tutto tenendo anche conto che si tratta di alberi posti nei pressi di uno dei due ingressi del parco Mascagna, dove transitano migliaia di persone, tra le quali molti bambini".

"Purtroppo - puntualizza Capodanno - i pochi alberi rimasti, segnatamente al Vomero, visto che molti sono stati tagliati o sono caduti, mentre alcuni, morti da tempo, sono ancora al loro posto, con la possibilità che possano anch'essi cadere da un momento all'altro, sono afflitti da numerosi problemi derivanti da palesi carenze manutentive, più volte denunciate. tra l'altro la mancanza di una potatura, effettuata nei tempi e con le modalità opportune, ha prodotto che le alberature poste lungo i marciapiedi di strade e piazze, sono cresciute a dismisura sia in altezza che in larghezza. In giornate ventose la forza esercitata lateralmente dal vento, tende a piegare il tronco.

A quel punto l'albero, specialmente se afflitto da patologie, non curate, che ne hanno minato la resistenza, può o spezzarsi o addirittura essere divelto dalla base, abbattendosi a terra con tutto il peso di tronco e rami, con conseguenze immaginabili".

Una situazione inaccettabile, rispetto alla quale Capodanno lancia l'ennesimo pressante appello sollecitando gli uffici competenti a intervenire con l'urgenza del caso ma anche chiedendo che venga aperta un'indagine dalla Procura della Repubblica per determinare le cause delle tante cadute di rami o addirittura d'interi alberi, che di recente si sono registrate nell'ambito della municipalità collinare, principalmente al fine di salvaguardare la sicurezza dei cittadini.