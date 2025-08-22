Incendio nella zona protetta della Gaiola, residenti con le pompe Allarme in uno dei paradisi di Napoli

Un incendio di sterpaglie e rifiuti è divampato oggi in un'area impervia della suggestiva ma zona della Gaiola, a Napoli. Le fiamme, sviluppatesi in un terreno scosceso e difficile da raggiungere, hanno reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco con mezzi speciali e agili, capaci di muoversi su sterrati impervi. Secondo una prima ricostruzione, non vi è pericolo per le abitazioni né per i residenti della famosa area protetta

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio, con colonne di fumo ben visibili da diverse zone della città. La natura del terreno, brullo e ricco di vegetazione secca, ha favorito la rapida propagazione delle fiamme, alimentate anche dalla presenza di rifiuti abbandonati.

L'Intervento dei Soccorsi e la Solidarietà dei Residenti

Data la difficile accessibilità dell'area, il Comando dei Vigili del Fuoco ha immediatamente predisposto l'invio di mezzi fuoristrada e moduli leggeri, in grado di inoltrarsi lungo i sentieri sterrati per domare le fiamme alla base ed evitare che si estendessero.

Nell'attesa che i rinforzi raggiungessero il cuore dell'incendio, si è registrato un significativo gesto di solidarietà civica. Alcuni residenti della zona, infatti, temendo l'avanzata del fuoco, si sono organizzati in prima linea utilizzando pompe da giardino nel tentativo di creare un argine umido e contenere la diffusione delle fiamme, in una corsa contro il tempo prima dell'arrivo dei soccorsi professionali.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Le autorità confermano che l'incendio, per il quale non sono al momento note le cause, non minaccia nessuna abitazione e la popolazione è al sicuro. Il episodio riaccende però i riflettori sul ricorrente problema degli incendi boschivi e dell'abbandono di rifiuti in aree naturalistiche preziose e fragili come quella del Parco Sommerso della Gaiola.