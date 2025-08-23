Sequestrati prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione: ecco dove Controlli della polizia di concerto con l'Asl

La polizia ha effettuato controlli straordinari a Porta Nolana e zone limitrofe. In particolare, gli agenti dei commissariati Vicaria-Mercato, Arenella, Pianura e San Giovanni-Barra, unitamente ai militari della guardia di finanza e con il supporto di personale dell’Asl Napoli 1 centro, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio.

Nel corso dell’attività sono state identificate 86 persone, controllati 24 veicoli e contestate 2 violazioni del codice della strada.

Inoltre, nel corso del servizio, gli operatori hanno controllato 6 attività commerciali, ad alcuni dei titolari sono state imposte numerose prescrizioni per violazioni di varia natura, elevando 2 sanzioni amministrative per un totale complessivo di 2.000 euro. Infine, sono stati sequestrati 35 kg di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione ed è stata disposta la chiusura temporanea di 2 attività di ristorazione.