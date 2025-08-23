Controlli a Porta Nolana, chiusi due ristorante per merce avariata Sequestrati 35 kg di prodotti alimentari

Controlli della Polizia di Stato nella zona di Porta Nolana, a Napoli. Gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato, Arenella, Pianura e San Giovanni-Barra, insieme ai militari della Guardia di Finanza e con il supporto di personale dell’Asl Napoli 1 Centro, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in piazza Mancini, Porta Nolana e nelle aree limitrofe, nel corso del quale sono state identificate 86 persone, controllati 24 veicoli e contestate due violazioni del Codice della Strada.

Inoltre, nel corso del servizio, gli agenti hanno controllato 6 attività commerciali; ad alcuni dei titolari sono state imposte numerose prescrizioni per violazioni di varia natura, elevando due sanzioni amministrative per un totale complessivo di 2mila euro. Infine, sono stati sequestrati 35 kg di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione ed è stata disposta la chiusura temporanea di due attività di ristorazione.