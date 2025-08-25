Stretta della polizia alla movida nel quartiere Vomero Imposte prescrizioni per violazioni di varia natura e diverse sanzioni

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, personale della Polizia di Stato e nello specifico del Commissariato Poggioreale unitamente ai militari della Guardia di Finanza, al personale della Polizia Locale, dell’Asl Napoli1 Centro e dell’Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare a San Martino, nelle vie Giordano, Falcone, Scarlatti e nelle piazze Medaglie D’Oro e Vanvitelli.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 82 persone, di cui 3 con precedenti di polizia.

Inoltre, durante l’attività, sono stati controllati 13 esercizi commerciali e tra questi alcuni garage della zona; ad alcuni dei titolari sono state contestate non conformità significative, imposte prescrizioni per violazioni di varia natura, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 4.006 euro.