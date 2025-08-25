Chiaia: ruba uno scooter: arrestato 24enne L'intervento rapido della polizia a Napoli

La polizia ha arrestato un 24enne napoletano, con precedenti, anche specifici, per furto aggravato.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti in via Carlo Poerio per la segnalazione di un furto di un motociclo.

Gli operatori, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un uomo il quale ha indicato i due soggetti che si stavano allontanando a bordo dello scooter appena asportato.

Pertanto, i poliziotti sono immediatamente intervenuti riuscendo a bloccare uno dei prevenuti mentre l’altro è riuscito far perdere le proprie tracce.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante mentre il motociclo è stato restituito al legittimo proprietario.