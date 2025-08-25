Vacanze da incubo per un gruppo di napoletani in Calabria: 60 intossicati Per i casi più gravi è scattato il ricovero in ospedale: scattano gli accertamenti

Vomito e dissenteria, vacanze da incubo per una sessantina di napoletani in vacanza in un villaggio turistico di Nicotera, in provincia di Vibo Valentia.

Ancora una volta, dunque, la Calabria protagonista di una probabile intossicazione alimentare che vede protagonisti - loro malgrado - un gruppo di napoletani in trasferta per vacanza.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nas e gli operatori del 118. Per alcuni di loro, i più gravi, è scattato il ricovero in ospedale.

"Importante chiarire che l’episodio non riguarda i ristoranti con libero accesso presenti nel nostro territorio. I nostri locali sono sottoposti a controlli rigorosi e conosciuti per la sicurezza alimentare e la qualità dei prodotti", il messaggio affidato ai social dal sindaco di Nicotera, Giuseppe Marasco, che ha rivolto gli auguri di pronta guarigione ai turisti campani.