Evadono dai domiciliari: scatta l'arresto per un uomo e una donna Entrambi coinvolti in reati per stupefacenti

La Polizia di Stato ha effettuato due arresti nella serata di ieri per evasione dagli arresti domiciliari, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità sul territorio.

Il primo arresto: 41enne sorpreso a Porta Nolana

Il primo arresto ha riguardato un uomo di 41 anni, fermato in vico Gabella della Farina, nei pressi di Porta Nolana, dagli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato. Alla vista della polizia, l’uomo ha tentato di fuggire, ma è stato immediatamente raggiunto e bloccato.

Durante il controllo, il 41enne è stato trovato in possesso di un involucro contenente cocaina. Inoltre, ha fornito agli agenti documenti falsi, risultando in realtà sottoposto agli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti. L’uomo è stato arrestato e sanzionato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Il secondo arresto: 36enne fermata in moto

Il secondo arresto ha riguardato una donna di 36 anni, sorpresa in via Titina De Filippo, all’angolo con piazza Eduardo De Filippo, mentre era a bordo di un motociclo. Anche in questo caso, alla vista degli agenti ha cercato di allontanarsi, ma è stata prontamente fermata.

Le verifiche hanno confermato che anche la 36enne era sottoposta agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, motivo per cui è stata arrestata immediatamente.