Sorpreso a cedere la droga: arrestato un 27enne Lotta al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti

La polizia ha arrestato un 27enne della Guinea con precedenti e irregolare sul territorio nazionale, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli nel transitare in piazza San Francesco di Paola, hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona.

Gli operatori sono intervenuti tempestivamente ed hanno raggiunto e bloccato il giovane trovandolo in possesso di 25 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 3 grammi e 40 euro suddivisi in banconote di vario taglio.