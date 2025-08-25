Sorpreso a cedere la droga: arrestato un 27enne

Lotta al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti

sorpreso a cedere la droga arrestato un 27enne

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti...

Napoli.  

La polizia ha arrestato un 27enne della Guinea  con precedenti e  irregolare sul territorio nazionale, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli nel transitare in piazza San Francesco di Paola, hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona.

Gli operatori sono intervenuti tempestivamente ed  hanno raggiunto e bloccato il giovane  trovandolo in possesso di 25  involucri di cocaina del peso complessivo di circa 3 grammi e 40 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

