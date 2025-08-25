Sorpreso con diversi involucri di cocaina e 5000 euro: arrestato Manette della polizia ai polsi di un 40enne

La polizia ha arrestato un 40enne napoletano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del commissariato di Scampia, nel transitare in via Vicinale Tavernola, hanno controllato un’autovettura con a bordo un uomo, rinvenedo, ben occultata sotto il sedile, una busta con all’interno 7 involucri di cocaina, del peso complessivo di circa 800 grammi e 5000 euro suddivisi in banconote di vario taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.