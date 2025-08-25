La polizia ha arrestato un 40enne napoletano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del commissariato di Scampia, nel transitare in via Vicinale Tavernola, hanno controllato un’autovettura con a bordo un uomo, rinvenedo, ben occultata sotto il sedile, una busta con all’interno 7 involucri di cocaina, del peso complessivo di circa 800 grammi e 5000 euro suddivisi in banconote di vario taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.
Sorpreso con diversi involucri di cocaina e 5000 euro: arrestato
Manette della polizia ai polsi di un 40enne
Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.
Napoli.