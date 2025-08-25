Ragazza ferita a una gamba durante un tentativo di rapina: si indaga La 20enne è arrivata nella notte al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare

La Polizia a Napoli indaga sul racconto di una ragazza di venti anni arrivata con una ferita alle 2 di questa mattina all'ospedale del Mare. La ragazza ha riferito che mentre era in auto, una Fiat Panda, con una amica nella zona di Polvica, tra Nola e Marigliano, senza indicare con sicurezza la strada e' stata avvicinata da un uomo con il volto coperto da un casco a bordo di uno scooter per rapina, e che l'uomo l'ha inseguita e ha esploso un colpo arma fuoco contro di lei, ferendola alla gamba sinistra. La ragazza dovra' essere operata per la rimozione del proiettile, ma non e' in pericolo di vita.