La Polizia a Napoli indaga sul racconto di una ragazza di venti anni arrivata con una ferita alle 2 di questa mattina all'ospedale del Mare. La ragazza ha riferito che mentre era in auto, una Fiat Panda, con una amica nella zona di Polvica, tra Nola e Marigliano, senza indicare con sicurezza la strada e' stata avvicinata da un uomo con il volto coperto da un casco a bordo di uno scooter per rapina, e che l'uomo l'ha inseguita e ha esploso un colpo arma fuoco contro di lei, ferendola alla gamba sinistra. La ragazza dovra' essere operata per la rimozione del proiettile, ma non e' in pericolo di vita.
Ragazza ferita a una gamba durante un tentativo di rapina: si indaga
La 20enne è arrivata nella notte al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare
Napoli.