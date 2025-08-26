Scippa una donna poi si rifugia in un palazzo: circondato dai carabinieri Il borseggiatore corre veloce ma commette un grave errore

Strappa la borsa a una donna, nonostante il suo tentativo di resistergli. Lei grida forte, lui la fa cadere a terra.



Alcuni passanti sentono gridare e rincorrono il malvivente. Qualcuno, invece, compone il 112. Il borseggiatore corre veloce ma commette un grave errore. S'imbuca nel portone di un condominio senza altre uscite.



Rimane verosimilmente sul lastrico solare per diversi minuti, pensando di averla fatta franca. Nessuno l’ha seguito.



Ignora che i carabinieri della stazione di Villaricca circondano già il palazzo. Così, dopo circa dieci minuti, esce sereno dal portone d’ingresso, ritrovandosi due pattuglie pronte ad ammanettarlo.



Inutile un secondo tentativo di fuga. Il 34enne di Giugliano è stato arrestato e condotto in carcere, in attesa di giudizio. Risponderà di rapina. La vittima si è fatta refertare, 3 i giorni di prognosi per le lesioni subite durante la colluttazione. Recuperata e restituita la borsa