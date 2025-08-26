Sequestrata dalla Polizia locale una discarica abusiva a Ponticelli Intensificati anche i controlli su strada nella III Municipalità

Una vasta area adibita a discarica abusiva, nei pressi di via Mastellone a Ponticelli, è stata sequestrata dal personale dell'Unità Investigativa Ambientale, Emergenze Sociali e Minori della Polizia locale.

L'intervento degli agenti ha scongiurato il rischio di roghi tossici e di sversamenti illeciti di rifiuti rinvenuti all’interno dell’area: scarti di lavorazioni di carrozzeria (scocche, rivestimenti interni, sedili e paraurti di autovetture) sono stati abbandonati insieme a rifiuti domestici in violazione delle vigenti normative ambientali. Ulteriori indagini sono ancora in corso per individuare i responsabili dell’illecito.

Sul fronte della sicurezza stradale, nell’ultima settimana gli agenti dell’Unità Operativa Stella sono intervenuti sul territorio della III Municipalità ed effettuato 229 controlli e contestato 64 violazioni. Tra le irregolarità riscontrate l’omessa revisione periodica del veicolo, la guida senza patente, la circolazione senza assicurazione con conseguente sequestro del veicolo, l’uso del cellulare alla guida con ritiro della patente e la circolazione con veicolo già sottoposto a sequestro.

