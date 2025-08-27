Dilaga la criminalità a Napoli, Alviti: "Una città peggio di Kabul" L'appello del presidente dell'associazione nazionale guardie particolari giurate

"Una città che vede prevalere una mentalità aggressiva, arrogante e deliquenziale su una cultura che ha reso Napoli città d'arte

Napoli attualmente è peggio di Kabul e come tale deve essere militarmente presidiata h24 con ampio potere d'intervento

Secondigliano, la Stazione centrale, Barra e Ponticelli con il centro storico sono terra di nessuno e la criminalità avanza inesorabilmente e con essa la mentalità delinquenziale che bisogna assolutamente abbattere attraverso la cultura del rispetto e delle buone maniere per una libertà sociale di tutti i cittadini.

Ad affermarlo è il presidente dell'associazione nazionale guardie particolari giurate Giuseppe Alviti.

"Il mio invito al governo centrale e al prefetto di Napoli è quello di presidiare h24 ogni quartiere municipale di Napoli con una pattuglia di militari dell'esercito per arginare il fenomeno delinquenziale ed entrare nelle scuole per dar vita a lezioni di educazione civica al fine di formare le nuove generazioni ad essere più consapevoli del vivere in armonia e non in contrasto.