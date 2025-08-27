Mappatella beach, stop all'abusivismo: scattano i sequestri In campo carabinieri e polizia municipale

Mappatella beach, carabinieri e polizia municipale al lavoro per scoraggiare il noleggio abusivo di attrezzature balneari.

I controlli in queste ore, la spiaggia più famosa di Napoli già gremita di turisti e residenti. 3 le persone denunciate, ognuna con un ruolo differente. Una è risultata vicina al gruppo criminale Strazzullo.



Secondo quanto accertato dai militari della compagnia centro e dagli agenti della municipale di Napoli, i 3 stavano gestendo senza autorizzazione il noleggio di ombrelloni, sedie, sdraio e altri materiali da spiaggia, occupando indebitamente una porzione del litorale.



Sequestrati 10 ombrelloni 60 tra sedie sdraio 20 tavolini in plastica e contanti ritenuti provento dell’attività illecita.