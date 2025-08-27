Parkour tra i tetti di Secondigliano: arrestato Era ricercato, ma ha provato a fuggire saltando tra i palazzi

Un uomo di 37 anni di Sant’Anastasia, F.G. è stato arrestato dai Carabinieri dopo mesi di irreperibilità. Nei suoi confronti erano state emesse due ordinanze dalle procure di Salerno e Nola, relative a reati di estorsione aggravata e danneggiamento commessi nel 2023.

La misura della detenzione domiciliare cui era sottoposto era stata violata agli inizi dell’anno, rendendo vano ogni tentativo di notifica degli atti.

Nella giornata di oggi, i militari della Stazione di Sant’Anastasia hanno individuato il suo rifugio a Secondigliano, all’interno dell’abitazione di una conoscente. Durante l’operazione, l’uomo ha tentato di fuggire scavalcando i tetti delle palazzine circostanti, ma è stato rapidamente bloccato dai carabinieri che avevano circondato la zona.

Gammella è stato arrestato e condotto in carcere.