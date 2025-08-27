800 euro di alcolici per un tavolo di soli minori: blitz dei carabinieri

Un dj set con un performer da centinaia di migliaia di follower. 1000 persone circa, tutte sul solarium di un lido di Marina di Cassano.
E’ notte fonda quando i carabinieri rovinano la serata al titolare dello stabilimento e alle persone presenti.
Alla serata - secondo quanto previsto dalle norme di sicurezza vigenti - non avrebbero potuto partecipare più di 200 persone. Se ne contano, invece, 800 in più.
Al rischio concreto di sicurezze, si è aggiunta la vendita sconsiderata (nonché illegale) di alcolici ai minori.
Su uno dei tavoli, circondato da sette minori, uno scontrino da quasi 800 euro, tutti spesi per alcolici. Per amministratore e proprietario dell’attività, identificati dai militari della stazione di Sorrento, una denuncia penale.