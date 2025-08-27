Rotonda Diaz a Napoli: due turiste derubate al lido Mappatella La polizia denuncia un 22enne libico

La polizia ha denunciato un 22enne libico irregolare sul territorio nazionale e con precedenti, per furto con destrezza.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare presso la rotonda Diaz, sono stati avvicinati da due turiste che, indicando un uomo poco distante, hanno raccontato che lo stesso, poco prima, mentre si trovavano sulla spiaggia del lido denominato “Mappatella”, approfittando di un momento di distrazione, si era impossessato dello zaino che avevano al seguito, contenente i loro effetti personali, un telefono cellulare, un paio di cuffiette e la somma di 150 euro, per poi darsi alla fuga in direzione della villa comunale.

L’indagato è stato immediatamente raggiunto e bloccato dagli operatori in viale Dohrn e la refurtiva è stata consegnata alle aventi diritto.