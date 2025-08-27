Tentano di rubare in un'abitazione: scoperti e arrestati dalla polizia In manette un 46enne e un 48enne, entrambi napoletani

La polizia ha arrestato un 46enne e un 48enne, entrambi napoletani e con precedenti di polizia, per tentato furto in abitazione.

La scoperta

Due agenti del commissariato Decumani, liberi dal servizio, mentre transitavano in via Sant’Arcangelo a Baiano, hanno notato due persone che, con fare sospetto, si trovavano davanti ad uno stabile. In quel momento, uno dei due stava cercando di creare un varco nella grata metallica del portoncino d’ingresso utilizzando una tronchese.

L'intervento

I poliziotti, dopo essersi qualificati, sono immediatamente intervenuti bloccando i due, anche grazie al tempestivo supporto di una volante del locale commissariato. Inoltre, durante le fasi del controllo, i due sono stati trovati in possesso di diversi arnesi atti allo scasso, tra cui un cacciavite, una mazzola, una lima, una punta in ferro, una tronchese e un coltello.