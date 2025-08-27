Isola d’Ischia, dovrà scontare oltre 6 anni di reclusione: arrestato Provvedimento emesso dal tribunale di Napoli

La polizia ha arrestato un 29enne ischitano in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione. Gli agenti del commissariato di Ischia hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento emesso lo scorso giovedì dalla procura della procura della pubblica presso il tribunale di Napoli ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, dovrà espiare la pena di 6 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione, commessi nell’isola d’Ischia tra il 2013 ed il 2023.