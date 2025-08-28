Napoli, proiettile nel soffitto di una camera da letto: paura in via Montesanto L’episodio nella notte

Momenti di paura nella tarda serata di ieri a Napoli, in via Scale Montesanto. Un proiettile è stato esploso e ha centrato il soffitto della camera da letto di un appartamento situato al quarto piano di un edificio.

Nessun ferito tra i residenti

All’interno dell’abitazione erano presenti i residenti, una famiglia incensurata, che fortunatamente è rimasta illesa. Il colpo d’arma da fuoco non ha provocato conseguenze fisiche, ma ha generato forte preoccupazione tra gli abitanti del quartiere.

Indagini dei Carabinieri

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo operativo di Napoli Centro, allertati da una segnalazione relativa allo sparo. I militari hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica e la matrice dell’accaduto. Non è ancora chiaro se si tratti di un episodio accidentale, intimidatorio o di un atto legato alla criminalità locale.

Paura e allarme nel quartiere

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza in città. Via Montesanto è una zona centrale e densamente abitata, e il ritrovamento di un proiettile in un’abitazione privata alimenta preoccupazioni tra i residenti. Le indagini proseguiranno nelle prossime ore per individuare il responsabile e chiarire ogni aspetto della vicenda.