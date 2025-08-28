Gli spruzzano spray urticante per rubargli il cellulare: la vittima un 23enne E' successo in Piazza Dante

Momenti di paura questa mattina all’alba a Napoli, in Piazza Dante. Un giovane di 23 anni, di nazionalità tunisina, è stato avvicinato da alcuni sconosciuti che, secondo una prima ricostruzione, avrebbero tentato di rapinarlo.

Spray urticante e coltellata al fianco

Per strappargli il cellulare, gli aggressori avrebbero prima spruzzato spray urticante negli occhi del ragazzo, poi lo avrebbero colpito al fianco con un oggetto contundente. Il 23enne è riuscito comunque a chiedere aiuto e si è recato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, dove è stato medicato e dimesso con 10 giorni di prognosi.

Indagini dei Carabinieri

Sul caso indagano i Carabinieri della compagnia Centro e della stazione San Giuseppe, che stanno acquisendo elementi utili a ricostruire la dinamica e a risalire agli autori dell’aggressione. Non è ancora chiaro se gli aggressori abbiano agito in gruppo e se l’episodio sia legato a precedenti tensioni o a una rapina occasionale.