Lanciano pietre contro un bus ANM: autista illeso Indagano i carabinieri

Attimi di paura la scorsa notte a Napoli, dove un autobus dell’ANM è stato colpito da un lancio di pietre. Il mezzo, appartenente alla linea 785, stava rientrando al deposito in via Santa Maria del Pianto quando tre ragazzi lo hanno preso di mira.

Una vetrata in frantumi

Le pietre hanno centrato il lato sinistro del bus, mandando in frantumi una delle vetrate. Fortunatamente, a bordo non si sono registrati feriti. Solo paura per l’autista e danni materiali al veicolo.

Le indagini dei Carabinieri

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica e identificare i responsabili. Secondo una prima ricostruzione, i tre autori del gesto sarebbero giovani, verosimilmente stranieri.