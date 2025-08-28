Sindaco Vicinanza: "E' gravissimo, quanto accaduto all'Acqua della Madonna" Grave episodio di violenza a Castellammare di Stabia

"Qualsiasi atto di violenza è intollerabile e ferisce non solo chi lo subisce, ma l’intera comunità. L’episodio accaduto all’Acqua della Madonna è grave ed è un richiamo forte alla responsabilità di tutti.

Castellammare deve restare una città che respinge ogni forma di illegalità e che lavora quotidianamente per costruire un futuro migliore.

Desidero esprimere la mia solidarietà alla vittima dell’aggressione e ringraziare le forze dell’ordine, in particolare la Polizia di Stato, per l’impegno e la tempestività con cui stanno affrontando la vicenda" - è quanto dichiara il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza.