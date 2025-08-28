Camorra, vicinanza al cittadino e coraggio concreto: premiati i carabinieri Le onorificenze in una cerimonia sobria ma carica di significato

Dai blitz contro i clan di camorra, passando per interventi salvavita, fino a operazioni quotidiane di vicinanza alla popolazione.

Questa mattina nel cortile monumentale della caserma Salvo D’Acquisto, sede della Legione Carabinieri Campania, il Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala ha ufficialmente riconosciuto il valore dei suoi uomini.

Le onorificenze in una cerimonia sobria ma carica di significato.



Tra gli interventi premiati ci sono operazioni contro la camorra in diverse province campane, salvataggi di persone in crisi e atti di coraggio che hanno salvato vite.



“Ogni giorno affrontate sfide complesse, spesso lontano dai riflettori, ma sempre con impegno, competenza e senso del dovere”, ha dichiarato il Generale La Gala. “Siete esempi luminosi di coraggio, sprezzo per il pericolo e umanità. Ogni gesto è un tassello nella costruzione delle nostre istituzioni. Il vostro successo non è mai casuale, è frutto di lavoro di squadra, sacrificio condiviso e una missione chiara: tutelare, prevenire, aiutare.”



Il generale ha rivolto un invito concreto ai militari:



“Avvicinate i giovani, parlate con loro. Mostrate con l’esempio cosa significa vivere con rettitudine. Voi siete i veri influencer della legalità”, ha aggiunto, sottolineando il valore del sostegno familiare: “Il sostegno silenzioso dei vostri cari è fondamentale per affrontare ogni sfida.”



Un momento commovente nel raccontare la storia del drammatico incidente del vice brigadiere Giovanni Russo, oggi tra i premiati.



“Una testimonianza del rischio concreto che affrontate ogni giorno: il 6 dicembre scorso, il vice brigadiere Giovanni Russo stava partecipando a un servizio di controllo di un capannone a San Giovanni a Teduccio quando, salendo su una tettoia che i colleghi ritenevano potesse nascondere armi, il lucernario sotto i suoi piedi ha ceduto. Precipitato da alcuni metri, è stato immediatamente soccorso e trasferito, nell’ora d’oro, all’ospedale del Mare, dove è stato sottoposto a un delicato intervento d’urgenza — compresa la ricostruzione con endoprotesi aortica — e ricoverato in rianimazione”



Il Generale La Gala ha voluto richiamare in questo modo questo episodio:

“Con il medesimo entusiasmo che guida le vostre azioni quotidiane, il vice brigadiere Russo è salito sul tetto durante un’ispezione, rischiando la vita per un valore superiore. Quel cedimento improvviso e la caduta di cinque metri non hanno spento né la sua dedizione né la sua rettitudine. Grazie al lavoro di squadra – colleghi, soccorsi e personale medico – è arrivato in tempo, dentro l’“ora d’oro”. Oggi è qui con noi, un esempio concreto di coraggio, sacrificio e rinascita.”