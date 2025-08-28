In auto con 80 chili di cocaina: 25enne inseguito e arrestato a Scampia Il giovane, originario di Melito, è stato intercettato da Polizia e Guardia di finanza

Blitz congiunto di Polizia e Guardia di finanza a Napoli: un 25enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione e spaccio di droga.

Durante un controllo su strada il giovane - originario di Melito - ha provato a sfuggire al posto di blocco, ma è stato inseguito fino a quando la sua corsa è finita andandosi a schiantare contro un'auto in sosta in via Pazienza.

Il 25enne ha poi provato a fuggire a piedi, ma è stato bloccato: all'interno del veicolo sono stati trovati ben 70 panetti di cocaina, per un totale di circa 80 chili di sostanza stupefacente.