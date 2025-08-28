Scoperto lido abusivo a Coroglio, incassi da 3mila euro al giorno Tre persone denunciate e 520 attrezzature sequestrate

Scoperto uno stabilimento balneare abusivo allestito su un'area di 10mila metri quadrati a Coroglio, nell'area occidentale di Napoli. Tre persone sono state denunciate e 520 attrezzature utilizzate per l'attività, tra cui lettini, ombrelloni e sdraio, sono state sequestrate. L'operazione è stata eseguita dai militari del reparto operativo aeronavale e del comando provinciale della guardia di finanza, insieme a personale della capitaneria di porto - guardia costiera di Napoli e dei carabinieri nel corso di un servizio di polizia demaniale finalizzato al controllo del territorio e al contrasto dell'occupazione abusiva del demanio marittimo.

Dagli accertamenti è emerso che l'area individuata era sottoposta non solo al divieto di balneazione ma anche al divieto di accesso pedonale. Al vaglio delle fiamme gialle la situazione reddituale dei soggetti denunciati, atteso che l'esercizio abusivo poteva fruttare, in nero, anche circa 3mila euro al giorno.

Il materiale sequestrato è stato posto in custodia giudiziale in un deposito dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, all'interno del porto di Napoli, in attesa del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria per la confisca e la successiva distruzione.