Stabilimento abusivo sul litorale di Coroglio, scatta il maxi sequestro Occupata abusivamente un'area di 10mila metri quadrati: tre persone denunciate

Blitz congiunto di Guardia di finanza, Capitaneria di porto e Carabinieri sul litorale di Coroglio: scoperto uno stabilimento balneare abusivo che si estendeva su un'area di 10mila metri quadrati.

L'operazione, scattata all'alba di ieri, ha portato alla denuncia di tre persone e al sequestro di 520 attrezzature tra lettini, sdraio e ombrelloni. Dagli accertamenti è emerso che l’area individuata era sottoposta non solo al divieto di balneazione ma anche di accesso pedonale.

Un'attività redditizia che poteva fruttare, secondo le stime degli investigatori, anche 3mila euro al giorno.