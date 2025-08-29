Scossa ai Campi Flegrei: paura ma nessun danno

Si è riunito il centro coordinamento soccorsi per fare il punto della situazione.

scossa ai campi flegrei paura ma nessun danno

Avviate le verifiche sui territori di riferimento...

Napoli.  

 

Mario Pepe

Convocato dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito di una scossa tellurica che ha interessato l’area flegrea, si è riunito il Centro coordinamento soccorsi per un punto di situazione. 

Nel corso della riunione è emerso che non si sono registrati danni a cose o a persone, così come riferito dai sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida che hanno riunito i rispettivi centri operativi comunali e avviato le verifiche sui territori di riferimento.

È stata monitorata anche la situazione relativa ad un incendio, sviluppatosi per cause accidentali, verificatosi a Frattamaggiore presso un edificio, ove è stato necessario evacuare temporaneamente 15 nuclei familiari, che hanno trovato autonoma sistemazione presso familiari. Il tavolo prefettizio prosegue il monitoraggio su eventuali criticità che dovessero evidenziarsi.

