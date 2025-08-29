Scossa ai Campi Flegrei: paura ma nessun danno Si è riunito il centro coordinamento soccorsi per fare il punto della situazione.

Mario Pepe

Convocato dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito di una scossa tellurica che ha interessato l’area flegrea, si è riunito il Centro coordinamento soccorsi per un punto di situazione.

Nel corso della riunione è emerso che non si sono registrati danni a cose o a persone, così come riferito dai sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida che hanno riunito i rispettivi centri operativi comunali e avviato le verifiche sui territori di riferimento.

È stata monitorata anche la situazione relativa ad un incendio, sviluppatosi per cause accidentali, verificatosi a Frattamaggiore presso un edificio, ove è stato necessario evacuare temporaneamente 15 nuclei familiari, che hanno trovato autonoma sistemazione presso familiari. Il tavolo prefettizio prosegue il monitoraggio su eventuali criticità che dovessero evidenziarsi.