Detenzione illecita di munizionamento: controlli della polizia a Napoli L'attività ha riguardato i quartieri Avvocata e Vicaria

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Avvocata e Vicaria, finalizzato alla repressione di fenomeni di devianza giovanile ed alla compravendita di sostanze stupefacenti.

In particolare, i falchi della squadra mobile, con l’ausilio di un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante le attività hanno effettuato numerosi controlli a persone, durante le quali gli operatori hanno tratto in arresto un 21enne bulgaro per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, avendo lo stesso aggredito gli operatori durante una perquisizione.

L’uomo è stato denunciato per detenzione illecita di munizionamento, poiché trovato in possesso di una cartuccia calibro 9.

Ancora, nelle zone comuni di uno stabile nel quartiere Avvocata, il personale operante ha proceduto al rinvenimento ed al sequestro di circa 100 grammi di hashish.