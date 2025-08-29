Sversano rifiuti nel campo rom di Scampia: presi dipendenti di un mobilificio Intensificati i controlli nella zona

Due persone sono state sorprese dagli agenti della polizia locale e dai militari dell'Esercito italiano mentre erano intente a sversare pannelli e materiali di legno in viale della Resistenza, nell'area adiacente al campo Rom di Scampia. Dai controlli è risultato che i due erano dipendenti di una società di trasporti operante in subappalto per una delle principali catene logistiche internazionali, attiva nella distribuzione e nel montaggio di mobili per conto di note aziende del settore. Per loro una denuncia all'autorità giudiziaria per violazione della normativa ambientale. I rifiuti e il veicolo utilizzato per il trasporto sono stati sequestrati e al conducente del mezzo è stata ritirata la patente di guida. L'operazione, che ha visto impegnato il personale dell'unità operativa investigativa centrale - ambientale, emergenze sociali e minori è frutto dei controlli interforze disposti con l'accordo quadro stipulato in prefettura per la tutela ambientale. I servizi congiunti proseguiranno nei prossimi giorni.